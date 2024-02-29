Ротация властной элиты после выборов президента РФ возможна на нескольких направлениях – эксперт

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию дал сигналы управленческой элите о возможной ротации после мартовских выборов, считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, кадровые перестановки нужно ожидать на нескольких направлениях.

«По итогам президентского послания ФС РФ можно предположить кое-какие сигналы управленческим элитам в части их вероятной ротации», – отметил эксперт, уточнив, что в целом правительство во главе с Михаилом Мишустиным имеет большие шансы на сохранение в нынешней конфигурации.

В то же время, как полагает политолог, финансовый блок «ждет реструктуризация». «Но и она может носить не тотальный характер. Как и нынешняя структура ЦБ, также может сохраниться без серьезных потрясений», – пояснил Гращенков в своем телеграм-канале.

При этом эксперт допустил перестановки, в том числе, в силовом корпусе. «Тут явно много скрытых сигналов акторам (как присутствующим, так и отсутствующим)», – уточнил он.

«Довольно агрессивная риторика (президента) в адрес «западных партнеров», видимо консервирует перестановки в МИД и все «международные треки» на неопределенный период», – добавил политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что «политическую систему признали устойчивой». «Система продолжит совмещать в себе либерально-патриотический модус, при общем крене власти в сторону политики «суверенизации». Пока все системные игроки довольны», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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