Похоже на анекдот: Арестович* решил судиться с российскими силовиками

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения бывшему советнику офиса президента Украины Алексею Арестовичу*, который внесен в России в список террористов и экстремистов. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, постановление оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Как сообщал «Новый День», в начале февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Арестовича*. Бывший советник офиса президента Украины обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).

Ранее этот деятель был объявлен в международный розыск.

*внесен в список террористов и экстремистов

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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