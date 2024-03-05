«Это будет в ближайшие дни буквально сделано»: глава ФАС сообщил о скором начале проверок «Яндекс.Такси»

Антимонопольный контроль в ближайшие дни будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, в том числе «Яндекс.Такси», которое занимает доминирующее положение на рынке. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский, выступая на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.

В настоящее время продолжает действовать мораторий на плановые проверки IT-бизнеса, установленный постановлением правительства РФ. По словам Шаскольского, этот документ определяет реестр компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас.

«Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить», – пояснил глава ФАС (цитата по «Прайм»).

«У нас «Яндекс.Такси» тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем», – пояснил Шаскольский, добавив, что к этому сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений.

В ноябре прошлого года ФАС признала, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием.

В феврале 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.

В Госдуме в последнее время деятельность ФАС подвергалась жесткой критике из-за неспособности повлиять на снижение потребительских цен. Как заявлял замглавы комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов, ярким примером является позиция этого ведомства по отношению к «Яндекс.Такси». «Нам нужно работающее законодательство. Нужна служба, которая не просто наблюдает, а принимает действенные меры против ценового беспредела. Нельзя постоянно списывать этот беспредел на законы рынка, а нужно включать государственное регулирование», – подчеркивал парламентарий.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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