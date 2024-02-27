Ценовой беспредел и имитация бурной деятельности: в Госдуме раскритиковали работу ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России имитирует бурную деятельность по сдерживаю роста потребительских цен. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, ярким примером является позиция этого ведомства по отношению к «Яндекс.Такси».

«На днях ФАС публично высказал ряд претензией к крупнейшему сервису «Яндекс.Такси». Претензии возникают у большинства граждан. Достаточно вспомнить, как в 3-4 раза повышались цены на такси во время снегопадов, природных явлений и так далее. И вообще нужно сказать, что цены повышаются по любому удобному поводу. При этом никаких мер ФАС принять не может, не в состоянии из-за действующего моратория на проверки IT-компаний», – констатировал Кузнецов.

Парламентарий подчеркнул, что «речь идет о главном монополисте в нашей стране». «Это никуда не годится, и здесь надо признать, что ФАС приложила руку к формированию этого монополиста, потому что одобряла сделки по слиянию и поглощению, которые проводились этим агрегатором. Конечно, эту ситуацию нужно исправлять. Нужно принимать меры в интересах наших граждан с одной простой целью – цена на такси должна быть справедливой, а не той, которая заблагорассудится, которую, пользуясь нуждой граждан из-за снегопада или других явлений, будет устанавливать монополия, которая как на подводной лодке: никуда вы не денетесь, все равно будете нас вызывать, и будете платить. Это не социальная история, не рыночная, поэтому нельзя позволить, чтобы эта история продолжалась», – заявил он.

«Нужно значительно повышать штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке, чтобы они были чувствительны для таких компаний. Это не 10 тысяч рублей и не 50… Это должны быть сотни миллионов рублей штрафа, чтобы хоть какие-то меры поимели свой результат. И данный монополист в состоянии такие средства платить, потому что зарабатывает баснословные прибыли на нужде граждан», – сказал Кузнецов.

Более того, депутат назвал имитацией бурной деятельности нынешние действия ФАС. «Необходимо кардинально пересмотреть полномочия и функции ФАС, чтобы она имела право разукрупнять компании, которые злоупотребляют своим положением и доминируют на рынке. При этом ФАС должна иметь право при резком росте цен, сначала возвращать их на прежний уровень, отменять повышение, а уже потом разбираться, проводить расследование и так далее. У нас все время происходит иначе – цены повышаются, ФАС начинает громко рассказывать о том, как она занимается деятельностью – в народе это называется имитировать бурную деятельность. Цены как были высокими, так и остаются, ничего не меняется кроме того, что разговоры разговариваем», – пояснил парламентарий.

«Нам нужно работающее законодательство. Нужна служба, которая не просто наблюдает, а принимает действенные меры против ценового беспредела. Нельзя постоянно списывать этот беспредел на законы рынка, а нужно включать государственное регулирование», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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