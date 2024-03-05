«Постыдный проект»: Санду готовится сфальсифицировать свою победу на выборах президента Молдавии

Власти Молдавии готовятся сфальсифицировать итоги президентских выборов с помощью голосования по почте для проживающих в США и Канаде молдаван. Об этом сегодня заявил вице-спикер парламента страны, лидер фракции блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. По его оценке, такие действия грубо нарушают Конституцию страны и являются дискриминацией большинства избирателей.

«Если это решение будет принято, мы оспорим его в Конституционном суде. Вы не имеете права прибегать к любым методам, лишь бы повлиять на результаты голосования. Это постыдный и опасный проект, который нужно отозвать из парламентской повестки», – заявил Батрынча, слова которого цитируют молдавские СМИ.

Политик привёл в пример Австрию, где в 2016 году в были отменены президентские выборы именно из-за нарушений при голосовании по почте, а также подобный скандал в Румынии в 2020 году, а также проблемы с голосованием по почте в США.

При этом Батрынча подчеркнул, что длительный путь до участков в день голосования вынуждены проделывать не только молдаване в США и Канаде, но и в России, Китае и других странах, и «если уж создавать какие-то условия, то для всех».

Напомним, в Молдавии выборы президента запланированы на осень 2024 года. В числе кандидатов экс-мэр города Бельцы Ренато Усатый и нынешняя глава государства Майя Санду, рейтинг которой на конец января составлял чуть более 24%.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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