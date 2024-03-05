«Дама с печеньками» устала: Нуланд уходит в отставку

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели, сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. В МИД РФ назвали причиной её отставки провал антироссийского курса, который «дама с печеньками» лично продвигала со времени антиконституционного майдана на Украине 2013 года.

«Виктория Нуланд дала мне знать, что в ближайшие недели она намерена уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим вопросам – роль, в которой она олицетворяет стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатию в центр нашей внешней политики и оживить глобальную американскую политику, лидерство в решающий момент для нашей страны и мира», – говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

В документе отмечается, что именно роль Нуланд на Украине «дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявила, что Нуланд решила уйти в отставку из-за провала антироссийского курса Байдена. «Причину вам не скажут. Но она проста – провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не даёт от него оторваться», – подчеркнула Захарова с своем телеграм-канале.

Напомним, Нуланд стояла у истоков проекта «антиРоссия» на Украине. Она прославилась после посещения Евромайдана в Киеве в 2013 году, когда раздавала хлебобулочные изделия протестующим. Эта акция стала мемом в Интернете под названием «печеньки Нуланд», за которые протестующие украинцы продались США.

Вашингтон, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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