Британия и США разжигают колоссальный мировой конфликт

Содействие Запада киевскому режиму в террористической деятельности против России разжигает колоссальный конфликт мирового масштаба. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, новые данные доказывают прямую вовлеченность США и Великобритании в военное противостояние на Украине.

«4 марта издание Bulgarian Military привело слова министра обороны Сингапура о задействовании Пентагоном американских самолетов F-35 над украинской территорией для «выявления точного месторасположения российских зенитных ракетных комплексов и передачи собранных разведданных странам НАТО». Очень надеемся, что в эти дни, может быть, сегодня или завтра, Белый дом и Госдепартамент ответят на вопрос своих же журналистов, потому что это интересует американскую аудиторию, как они относятся к подобному развитию событий», – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что о «непосредственном и активном» участии западных военнослужащих в управлении вооруженными силами Украины известно давно. «Факты – вещь упрямая и замести их под ковер не получится, они все чаще становятся достоянием гласности. Вот 28 февраля газета The Times… там была опубликована статья об оказанной начальником штаба обороны Вооруженных сил Британии, генералом Тони Родакеном секретной помощи Украине в составлении боевых планов. В частности, сообщается, что генерал содействовал Киеву в разработке стратегии атак по кораблям Черноморского флота России. Помните, как Британия пыталась сначала уйти от ответа на вопросы о своей вовлеченности в совершении антироссийских терактов, а потом отрицала это? Данный факт в очередной раз подтверждает враждебность и прямую вовлеченность Лондона в конфликт на Украине», – констатировала она.

«То, что они делают, даже не поддается осмыслению… То, что они творят на европейском континенте, – это разжигание колоссального мирового масштаба конфликта. На протяжении нескольких столетий, как вы знаете, они безуспешно пытаются ослабить Россию, покорить Россию, использовать Россию, нанести максимальный урон, теперь уже стратегическое поражение. Но ничего, как это всегда заканчивалось раньше, так это закончится и сейчас», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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