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Среда, 6 марта 2024, 19:04 мск

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«Политический бокс» на выборах в США ударит по Зеленскому, Шольцу и Нетаньяху

Фото: bloomberg.com

Жертвами предвыборной борьбы на президентских выборах в США могут стать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Такое мнение высказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов по поводу решения Верховного суда США, который разрешил Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства.

«Схватка Байден – Трамп уже неизбежна. Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах президента страны в ноябре 24 года. Вчера Трамп выиграл праймериз в 12 штатах, и его оппонент [Никки] Хейли сходит с дистанции. Мишель Обама точно не собирается идти на выборы вместо [президента Джо] Байдена. Вот и получается, что оставшиеся месяцы до ноября будут дракой групп, стоящих за Трампом и Байденом. Но для обывателей – именно политическим боксом Дональда и Джо», – отметил политолог в своем телеграм-канале.

При этом Баширов подчеркнул, что «теперь без жертв не обойтись». «Кто эти потенциальные жертвы? Нетаньяху, Зеленский, Шольц, пара политиков из Евросоюза и несколько человек из администрации самого Байдена. Ему надо упрощать кейсы и без кадровых решений не обойтись», – считает эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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