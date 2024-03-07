Прокуратура Молдавии заявила о планах оппозиционных политических сил дестабилизировать ситуацию в стране и дискредитировать «европейский политический вектор путем незаконного финансирования представителями преступной группировки».

Президент Молдавии Майя Санду накануне вновь выразила опасения, что Россия хочет включить Молдавию «в сферу своего влияния», а исполняющий обязанности генпрокурора Ион Мунтяну сообщил о готовности направить в суд уголовное дело против главы молдавской автономии Гагаузии Евгении Гуцул. Это заявление было сделано после встречи Гуцул с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи, где глава российского государства пообещал поддержку молдавской автономии.

Стоит отметить, что ранее глава Гагаузии неоднократно заявляла о давлении со стороны руководства Антикоррупционной прокуратуры Молдавии с целью отказаться от должности. Примечательно, что после всенародного избрания Гуцул президент Молдавии заявила о многочисленных нарушениях при голосовании, после чего были изъяты избирательные списки и другие документы, а также возбуждены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. После этого в столице автономии прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно поддержали избрание Гуцул. 19 июля 2023 года состоялась ее инаугурация, а Санду отказалась подписать указ об утверждении Гуцул членом правительства.

Гагаузская Республика была образована 19 августа 1990 года. Кишинев попытался силой прекратить ее существование, но тогда еще советские войска остановили кровопролитие. После долгих переговоров Кишинева и Комрата в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагаузской автономии.

Кишинев, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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