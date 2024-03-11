Главные производители корма для кошек и собак снизят цены на свою продукцию – ФАС

Компании ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия», которые признаны Федеральной антимонопольной службой (ФАС) доминирующими на рынке корма для домашних животных, согласились снизить цены на свою продукцию. Производители обязались предоставить торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30%.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, в связи с поступлением жалоб граждан на цены на корма для кошек и собак ФАС России провела анализ состояния конкуренции на этом рынке. «Лидерами по производству и реализации такой продукции являются группа компаний «Марс» и ООО «Нестле Россия». В 2023 году их доля на рынке составила 73,1% от общего объема реализации кормов для кошек и собак. Это дает основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», – подчеркнула пресс-служба ФАС.

«В результате взаимодействия с ведомством ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям-партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, ООО «Нестле Россия» приняла решение о снижении цен на корма бренда «Дарлинг», который является наиболее доступным для потребителей.

ФАС России заверят, что продолжит отслеживать ценовую ситуацию на данном рынке и в случае выявления необоснованного повышения цен примет меры антимонопольного реагирования.

Как сообщал «Новый День», в конце января российская «дочка» швейцарского производителя кормов для животных Nestle уведомила партнеров о повышении отпускных цен на свои товары до 12%. Как отмечалось, повышение цен коснется брендов Pro Plan, Purina One, «Гурмэ», «Дарлинг» и Felix.

Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года средняя розничная цена на сухие корма для животных выросла на 15% год к году, с 285 до 328 рублей за 1 кг.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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