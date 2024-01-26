Nestle повышает цены на корма для домашних животных в России

Российская «дочка» швейцарского производителя кормов для животных Nestle уведомила партнеров о повышении отпускных цен на свои товары до 12%. Повышение цен коснется брендов Pro Plan, Purina One, «Гурмэ», «Дарлинг» и Felix, сообщает РБК, ссылаясь на копии писем компании партнерам.

Цены на сухие и влажные корма изменятся с 5 февраля 2024 года. Повышение цен затронет также диетические ветеринарные корма и сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в оптовом звене на 4%, сухой корм для кошек Felix – на 6,4-8%, сухие корма для кошек и собак Purina One – от 1 до 10%. Стоимость сухих кормов марки Pro Plan для собак и кошек повысится от 1 до 12%, влажных – в пределах 1,5%. Ветеринарные сухие корма Pro Plan для кошек станут дороже на 4-12%, влажные – на 9,7%. Рост цен на аналогичные сухие корма для собак составит до 10%, на влажные – 7%.

Производитель объясняет необходимость повышения цен на корма ростом себестоимости производства на фоне удорожания сырья, ингредиентов, логистики и упаковки.

Так, закупочные цены на сырье – куриные, мясные и рыбные ингредиенты и их производные – выросли на 11-25%, указывают в компании. Кроме этого, поднялись закупочные цены и на другие ингредиенты, используемые для производства, в том числе из-за резкого ослабления курса рубля. По данным компании, в прошлом году логистические затраты выросли на 30%, а упаковка подорожала на 8%.

Эксперты ожидают, что в рознице корма швейцарского производителя, скорее всего, подорожают пропорционально росту отпускных цен.

Согласно данным Росстата, по итогам 2023 года средняя розничная цена на сухие корма для животных выросла на 15% год к году, с 285 до 328 рублей за 1 кг.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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