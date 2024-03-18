Кризис лидерства: в России возможно переформатирование политических партий

Итогом президентских выборов в России может стать переформатирование политического и партийного пространства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали сегодня эксперты, выступавшие на «круглом столе» в Москве. По их оценке, в нынешней ситуации к 2026 году, когда пройдут парламентские выборы, возможны интересные интриги.

В частности, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на недочеты у партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы президента. «Все три партии, которые выдвинули своих кандидатов, довольно сложно прошли эту избирательную кампанию. Я от них ожидал большего… Хотел увидеть (от «Новых людей») не только [Владислава] Даванкова, как в последних двух кампаниях, но и вообще партийную инфраструктуру. Потому что при всем том, конечно, такой вот партийной инфраструктуры мы здесь пока не увидели», – отметил он.

«КПРФ и ЛДПР не дали никакого содержательного сигнала. Внутренние какие-то проблемы, саботаж и так далее... А где тот сигнал, где та энергетика, где та стилистика? Ну, слушайте, отрывной календарь «Иду на работу в Кремль» с таким выражением, что хоть святых выноси… В мавзолей бы сказал, что иду на работу. А ЛДПР… мы же знаем Владимира Вольфовича (Жириновского). Ну, где Владимир Вольфович? И где это все – «оставьте», где будущее, где «сапоги в океане» и так далее? Был шанс, была энергетика, ведь можно было свой электорат… я не говорю, что [Леонид] Слуцкий должен был претендовать на какие-то ниши, другие электоральные зоны, но хотя бы своих-то (избирателей) забрать. Но не получилось, очевидно…» – подчеркнул Чеснаков.

«Если КПРФ на старте кампании словами [депутата Госдумы от КПРФ Сергея] Обухова заявляет о том, что половина избирателей КПРФ собираются голосовать за Владимира Путина… Ну, что дальше-то? Собственно говоря, какая тут партийная машина, если выходит один из депутатов КПРФ и говорит – да мы вообще тут инвалиды, выходим на избирательную кампанию непонятно с каким уровнем поддержки, половина наших избирателей ушли к другому человеку…. Так люди, претендующие на вторую роль, себя не ведут», – констатировал политолог.

В этой связи Чеснаков ожидает интересных интриг на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму. «Сейчас очень интересная история для нашей партийной даже не системы, а набора партий. Ожидаю, что к думским выборам могут быть интереснейшие интриги. Может, это как раз одна из важных историй», – уточнил политолог.

Глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко со своей стороны отметил, что по итогам нынешней избирательной кампании открывается своего рода «трансфертное окно». «Мы видим очевидный кризис лидерства и конфликт внутри СРЗП («Справедливой России – За правду»), противостояние между сопредседателями, которое подковерно как бы «взбулькивает» уже наружу. Мы видим очевидный кризис лидерства в КПРФ, когда по сути дела выдвижение [Николая] Харитонова было инструментом сохранения формального лидерства [Геннадия] Зюганова… Давайте говорить правду... Слуцкий столкнулся с достаточно серьезным саботажем внутри ЛДПР со стороны тех людей, которые считают, что они более заслуженные, что их лично Жириновский приводил», – пояснил Минченко, согласившись, что вполне вероятна «возможность каким-то образом переформатировать партийное пространство» внутри России.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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