Российские войска полностью зачистили от остатков украинских диверсантов населенный пункт Козинка в Белгородской области. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате ударов авиации и огня артиллерии противник потерял до 650 боевиков.

Также уничтожены две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО «Vampire» чешского производства.

В минобороны уточнили, что подразделения ВС РФ продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию.

В последнее время украинские диверсанты неоднократно пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Наиболее активные действия велись в районе села Козинка. Как уточнил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, за восемь дней боевики потеряли более 3,5 тысячи человек и десятки единиц боевой техники.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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