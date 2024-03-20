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Среда, 20 марта 2024, 15:26 мск

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В попытках прорваться через российскую границу ВСУ потеряли более 3,5 тыс. человек

Министр обороны России Сергей Шойгу Фото: пресс-служба Кремля

Украинские боевики в попытках прорваться на российские территории за восемь дней потеряли более 3,5 тысячи человек и десятки единиц боевой техники. В целом потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись в районе села Козинка.

«Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории», – сказал Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.

Потери ВСУ за восемь суток боевых действий составили 3 501 человек, из них 790 – безвозвратные потери. Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 «Брэдли», пять пусковых установок реактивной системы залпового огня «Вампир», вертолет Ми-8.

«В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года», – добавил глава Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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