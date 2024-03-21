Словения объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата

МИД Словении объявил ещё одного российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Кто именно должен покинуть страну не уточняется. Известно, что это должно произойти до 28 марта.

В МИД России уже пообещали принять ответные меры, сообщает ТАСС.

Напомним, Словения в апреле 2022 сократила штат российского посольства в Любляне на 80%, уменьшив число дипломатов с 41-го до восьми человек. В ответ МИД РФ выслал из Москвы четырех словенских дипломатов.

В целом с начала специальной военной операции страны Запада выслали более 670 российских дипломатов.

Любляна, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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