Глава Минспорта РФ выступил против бойкота Олимпиады-2024

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил против бойкота предстоящей летней Олимпиады в Париже. По его словам, нельзя заставлять спортсменов, которые отобрались на Игры, не принимать в них участие.

«Спорт должен быть свободным от дискриминации. Два года идет беспрецедентное давление международного спорта на нас. Нельзя категорично бойкотировать Олимпийские игры и заставлять спортсменов, которые отобрались туда, не ехать. Но не надо при этом переходить границы и подписывать документы, которые противоречат законам РФ», – сказал министр, слова которого цитирует «МатчТВ».

«В ближайшее время мы подготовим рекомендации, но решение об участии будут принимать сами спортсмены», – добавил Матыцин.

По его словам, парижская Игры «не являются главным стартом для нас». «Главные – Игры БРИКС, «Игры дружбы» и так далее», – отметил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. По состоянию на 19 марта, на Олимпиаду квалифицировались в общей сложности 19 российских и белорусских спортсменов. В случае их участия в Играх атлеты будут находиться в «нейтральном статусе», им будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube