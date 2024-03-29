Военные потуги Лондона: Британии грозит потеря статуса мирового финансового центра

Великобритания не сможет выстоять против России в прямом военном столкновении даже тех двух месяцев, на которые надеются английские СМИ. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его оценке, в дополнение к устоявшейся роли вассала США, королевству грозит потеря статуса мирового финансового центра.

«Пару месяцев – это даже много. Не хочу принизить способность вооруженных сил Британии… Но Британская империя после окончания Второй мировой войны потеряла свои лидирующие позиции, в том числе, в ходе военных операций в Западной Европе, когда они участвовали совместно с нами в борьбе против Гитлера. А после окончания войны, по сути, они пальму первенства отдали американцам», – пояснил Джабаров.

При этом сенатор обратил внимание на последующую потерю Британией своих колоний и постепенное разрушение империи. «Они потеряли свои крупнейшие колонии – Индию, Пакистан, Бангладеш, другие, ушли с Ближнего Востока. Везде, где была британская армия, она потерпела неудачу. Честно говоря, я с того времени не помню о каких-то серьезных операциях либо успехах британских вооруженных сил», – отметил он.

«В прямых конфликтах они не участвуют, либо участвуют, выполняя роль Табаки при Шерхане. Шерхан – это американцы, а Табаки, пусть не обижаются англичане, эта роль отводится им. Решающего значения их поддержка не имеет, но они как-бы стоят на подхвате у американцев. «А мы пойдем на север» – как говорил известный персонаж произведения Киплинга», – иронизирует сенатор.

При этом Джабаров назвал «маловероятным» улучшение ситуации в британской армии в связи с планируем ростом военных расходов на 1% ВВП. «Что касается ядерной составляющей, она у британцев из всех крупных ядерных держав, имею в виду Россию, США, Китай и Францию, – Великобритания занимает пятое место, последнее. Носители достаточно устаревшие, заряды старые. Все это в свое время досталось от американцев. Они поделились технологией создания ядерного оружия, новых разработок нет. И потом, расходы, которые могут упасть на плечи британских налогоплательщиков, настолько высоки, что боюсь британцы могут не выдержать», – подчеркнул он.

«Тем более, что Лондон, скорее всего, потеряет роль мирового финансового центра. Вы знаете, как сейчас мировые финансы трясет, сотрясает от всевозможных санкций, блокировок. Думаю, если Лондон эту позицию упустит, а дело к этому идет, в общем-то им наращивать свой потенциал, в том числе, оборонный – не будет для этого достаточно средств», – уточнил сенатор.

«Поэтому думаю, что британцы не продержатся даже тех двух месяцев, потому что современным оружием они сейчас не обладают. То, что они выпускают, практически легко нами уничтожается. Думаю, что англичане это знают не хуже нас. А вот тайными операциями, диверсиями, терактами, они владеют этим искусством виртуозно. И, думаю, дальше они будут планировать такие акции против нашей страны, прикрываясь либо чужим флагом, либо пытаясь скрыть свое участие», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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