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«Закончится очень плохо»: в Совете Федерации оценили планы шведов по размещению войск в Прибалтике

Фото: freepik.com

Швеция нарушит договор с Россией, разместив свои войска в Латвии, и это может закончиться очередным ее изгнанием с русских земель. Об этом заявил замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя планы Стокгольма о дислокации своего контингента в Прибалтике в рамках НАТО.

«То, что сейчас шведы делают, по сути, это нарушение мирного договора, который был подписан между Россией и Швецией по итогам Северной войны (1700-1721 гг). Был Ништадтский мир заключен в 1721 году. И вот эти территории, куда Швеция планирует опять ввести свои войска мало того, что были Петром Первым завоеваны, так они еще были выкуплены у (короля Швеции) Карла 12-го за огромные, баснословные суммы. Так что земля-то эта не шведская, чтобы туда вводить (войска), а земля эта – русская. Русский народ подарил эти земли живущим там прибалтийским народам, чтобы они жили мирно и дружно с Россией», – подчеркнул сенатор в пресс-центре «Парламентской газеты».

«К сожалению, урок впрок не пошел, и они опять встали на путь противостояния с Россией. Закончится очень плохо – придется еще раз прогнать шведов с этих земель», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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