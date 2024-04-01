Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда

Кандидатура заместителя председателя Верховного суда (ВС) России Ирины Подносовой рекомендована для назначения на должность главы ВС. Такое решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Все необходимые проверки Подносова прошла, ее ближние родственники привлекались только к административной ответственности, но вовремя оплачивали назначенные штрафы, передает РИА «Новости».

Подносова была единственным претендентом, подавшим документы на должность главы ВС после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд с 1991 года.

Предполагается, что теперь кандидатуру Подносовой рассмотрит комиссия при главе государства. Если ее рекомендация будет положительной, президент внесет соответствующее представление в Совет Федерации.

Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работает судьей с 1990-го, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Ранее в СМИ назвали Подносову наиболее вероятным претендентом на пост главы Верховного суда. Отмечалось, что Подносова получила образование на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин, оба закончили вуз в 1975 году.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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