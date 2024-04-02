Госдума уточнила санкции за ошибки в списках кандидатов на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который уточняет санкции в случае ошибок и опечаток в представленных в избирком списках кандидатов на выборах.

Согласно документу, к участию в выборах будут не допускаться только те граждане, которые подали в избирком документы с ошибками или опечатками, а не весь список кандидатов.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 7 июня 2023 года, в котором были признаны не соответствующими основному закону существующие избирательные нормы.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube