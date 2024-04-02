Госдума уточнила санкции за ошибки в списках кандидатов на выборах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который уточняет санкции в случае ошибок и опечаток в представленных в избирком списках кандидатов на выборах.
Согласно документу, к участию в выборах будут не допускаться только те граждане, которые подали в избирком документы с ошибками или опечатками, а не весь список кандидатов.
Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 7 июня 2023 года, в котором были признаны не соответствующими основному закону существующие избирательные нормы.
Москва, Мария Соколова
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