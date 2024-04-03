Генпрокуратура направила запросы США, ФРГ, Франции и Кипру о терактах в России и на «Северных потоках»

Генпрокуратура России направила запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра и обращение депутатов Госдумы о возможной причастности западных деятелей и структур к терактам на территории РФ и подрыва газопроводов «Северный поток».

«Выражаем надежду, что наши коллеги из этих стран добросовестно подойдут к их рассмотрению и исполнят возложенные на них Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года обязательства проводить расследование по представленной информации, содействовать в получении доказательств, необходимых для разбирательства, а также обеспечивать неотвратимость наказания за преступные деяния и исключить оправдание за них по соображениям политического или иного аналогичного характера», – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в Генпрокуратуру и Следственный комитет поступило обращение депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию террористических актов на территории РФ, а также подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

Авторы обращения потребовали расследования и предотвращения финансирования актов международного терроризма. В приложении к заявлению депутаты предоставили доказательства, касающиеся инициаторов, организаторов, исполнителей, прикрывающих и финансирующих эти преступления. В числе причастных к терактам назывались политическое руководство и спецслужбы США и Украины.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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