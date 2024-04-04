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Четверг, 4 апреля 2024, 12:27 мск

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В Подмосковье отмечен значительный рост желающих поступить на военную службу по контракту

В Московской области только за последние полторы недели заключили контракт с Минобороны России более 800 человек, которые уже приступили к подготовке на базе полигонов и учебных центров ВС РФ.

Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, всего с начала текущего года контракт заключили свыше 4,5 тысячи жителей Московской области.

Для сравнения: за весь 2023 год в Подмосковье контракты подписали более 14,5 тысячи человек.

Накануне Минобороны России сообщило, что с начала 2024 года контракты на службу в Вооруженных силах РФ заключили в общей сложности более 100 тысяч человек.

В 2023 году контракт с Вооруженными силам РФ заключили 540 тысяч человек.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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