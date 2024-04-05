Власти Подмосковья оказались не готовы к выполнению поручения Путина

Власти Московской области не готовы озвучить планы по расширению социальной газификации и распространении этого проекта на садоводческие товарищества, о чем говорил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Такой вывод можно сделать после запроса редакции РИА «Новый День» в министерство энергетики региона – чиновники уже более трех недель хранят молчание.

Редакция РИА «Новый День» поинтересовалась в подмосковном минэнерго, проведены ли предварительные расчеты по перспективам программы газификации, в каких районах и сколько садоводческих товариществ могут рассчитывать на проведение «голубого топлива». В числе вопросов – итоги социальной газификации в 2023 году.

Напомним, глава государства выступил с Посланием Федеральному собранию 29 февраля. В числе прочего президент дал поручение включить в программу социальной газификации России садоводческие товарищества. «Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно – расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», – подчеркнул тогда Путин.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube