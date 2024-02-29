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Четверг, 29 февраля 2024, 16:53 мск

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Путин поручил провести «социальный» газ в СНТ

В программу социальной газификации России будут включены садоводческие товарищества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

Глава государства обратил внимание, что в границах многих населенных пунктов, куда уже проведён газ, расположены садоводческие товарищества, но люди годами не могут подключиться к сетям не могут, потому что СНТ не попадают в программу социальной газификации.

«Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно – расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем президент определил перспективы развития газификации всей страны. По его словам, в планах обеспечить «голубым топливом» города и районы Якутии, и Бурятии, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области, а также Карелии и Красноярск. «Также с помощью СПГ газифицируем Камчатский край и некоторые другие районы», – уточнил глава государства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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