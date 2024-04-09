Наступает эпоха трансфера: эксперты оценили перспективы российской политической системы

В России наступает эпоха трансфера: политическую систему неизбежно ждут перемены на фоне беспрецедентной консолидации вокруг лидера страны Владимира Путина. Об этом говорится в докладе директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, профессора РАНХиГС Сергея Серебренникова и политического обозревателя ИА «АВРОРА» Федора Бирюкова.

Эксперты обратили внимание, что после президентских выборов политическую систему в России характеризуют несколько ключевых особенностей. Одна из них – возможный последний срок на посту президента для Владимира Путина будет определять, вероятно, масштабное обновление элит для выстраивания модели безболезненного и гарантированного трансфера власти.

«Филигранность выборов Президента и победа на них Кандидата №1 обеспечили высшую оценку деятельности руководителей внутриполитического блока Кремля и гарантировали команде Сергея Кириенко возможность продолжить курс на трансформацию политической системы России, а ближайшие кадровые решения при формировании нового Кабинета министров могут расширить уровень решаемых ими задач до политико-административной и иных сфер решаемых вопросов через монополизацию кадровой политики государства», – отмечается в докладе.

В то же время эксперты обратили внимание на общее ослабление партийной системы и деградацию идеологической конкуренции, что может стать серьезным вызовом и значимым фактором в условиях турбулентности эпохи трансфера. Растущий запрос на формирование образа России после окончания СВО, ее роли и места в мире, по-прежнему, остается значимым и весомым, претендующим на ключевую роль в новой идеологической модели в предстоящий период.

«В свете вышеизложенного, выборы в регионах в 2024-2025 г. могут стать последними спокойными и малозначимыми на федеральном уровне», – полагают авторы доклада.

По их мнению, на «левом» политическом фланге возможен кризис. КПРФ впервые лишилась статуса «главной оппозиции». «Справедливая Россия» также теряет авторитет и рискует окончательно потерять позиции как в Москве, так и других регионах, где пройдут региональные выборы.

«Ни одна из партий левого толка сегодня не готова к Большому трансферу, ключевой задачей для основных игроков является внутреннее административное, идеологическое и кадровое обновление, для малых партий – возможный поиск путей сохранения личной субъектности или выстраивание путей интеграции в большой новый проект», – подчеркнули эксперты.

В целом, по их оценке, сейчас выстраивается тройственная модель партийно-политических смыслов РФ на ближайшую перспективу:

1.ПУТИНСКИЙ ЦЕНТР. Абсолютная власть, признанная безальтернативность, железобетонная стабильность. «Правые» смыслы (великодержавность, вождизм, политический национал-патриотизм, неотрадиционализм, рыночная экономика) сочетаются с «левыми» смыслами (социальное государство, цифровизация экономики и общественной жизни, сохранение внешних атрибутов демократии).

2.ЛЕВЫЙ ФЛАНГ. Сущностный консерватизм под социалистической символикой (СССР 2.0, ностальгия, патерналистское советское государство как общественный идеал). Особый упор на социальные реформы: национализация стратегических отраслей экономики, прогрессивная шкала налогов, возвращение основных социальных гарантий советского времени. С точки зрения Кремля: дорого и сердито. Будут продолжаться попытки госаппарата либо трансформировать КПРФ в духе европейской социал-демократии, либо заменить на более лояльную партию. До сих пор все подобные попытки проваливались. А сегодня у КПРФ, после успешной пробежки по лезвию бритвы, появилась дополнительная мотивация к структурным и качественным изменениям, модернизации в сторону реально прогрессистского социального политического проекта и расширению электоральной базы.

3.ЛИБЕРАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА. Будущее партии «Новые люди», чей кандидат Владислав Даванков занял на президентских выборах утешительное третье место, довольно туманно, но не катастрофично. Партия сохранит свою прежнюю функцию «либеральной теплицы» для выращивания какого-то нового вида российских либералов для дальнейшего продвижения во власть. Какой-то определённой формулы для этого пока не найдено, процесс будет продолжен в формате осторожных экспериментов.

При этом эксперты называют «Новых людей» главными бенефициарами президентской кампании – партия по итогам выборов заняла 3-е место, но реально претендовала на 2-е и это нашло отражение в росте рейтинга партии. По первому пост-выборному рейтингу ВЦИОМ, «Новые люди» получают 7,3%, всего на 1% отставая от КПРФ и ЛДПР. Попадание партии в большую «тройку» – серьезный шаг для партии на будущих кампаниях, включая ЕДГ-2024 и будущие выборы в Госдуму.

В этой ситуации, как считают авторы доклада, ЛДПР пока выпадает из новой трёхступенчатой системы кремлёвских политических координат как активная организационная единица. Как показало голосование, партия Жириновского-Слуцкого не способна эффективно «топить» КПРФ даже в самой простой и лёгкой ситуации. Однако, это не означает немедленную и бесповоротную утилизацию ЛДПР. Депутатский корпус ЛДПР всех уровней необходим для сохранения баланса.

«Приход на место ЛДПР какой-либо другой партии право-популистского толка представляется сегодня наименее вероятным вариантом. Поскольку весь реальный потенциал право-популистских настроений в российском обществе полностью и успешно монополизирован лично президентом РФ Владимиром Путиным», – отмечается в исследовании.

Как считают эксперты, сложность для «Единой России» на новом этапе политической кампании до 2026 года будет состоять в том, что, оставаясь «партией власти» и «партией большинства», тем не менее, ей придется работать в интересах элит. Но делать это будет сложнее, так как задачи и поручения президента будут требовать от нее более «левых» и народных решений.

«Вероятно, что партия может ограничиться левой риторикой, при том, что методы работы останутся прежними право-центристскими. В любом случае, после инаугурации Путина и изменений в Правительстве РФ, обновление может ожидать и партию. Тогда и станут понятны новые реалии, в которых «ЕР» придется идти на ЕДГ-2024, а затем и в Госдуму в 2026 году», – говорится в докладе.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube