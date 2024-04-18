Сильный дождь и гроза: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного глава МЧС, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах возможна гроза.

Согласно прогнозу Росгидромета, ненастье прогнозируется в период с 18 часов сегодняшнего дня до 10 часов утра пятницы, 19 апреля.

Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

В комплексе городского хозяйства Москвы со ссылкой на синоптиков также уточнили, что непогода сохранится и в течение дня 19 апреля и будет сопровождаться порывами сильного ветра.

«За 18 и 19 апреля может выпасть до 18 мм осадков – это 40% месячной нормы», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что дождливый шторм ожидается также в пятницу, 19 апреля. «Порывы ветра будут достигать штормовых значений – 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это 9-балльный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час. …В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», – пояснял синоптик.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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