Интриги будут: новый электоральный цикл в России способен преподнести интересные сюрпризы

Предстоящие в сентябре региональные выборы в России станут нулевым этапом подготовки политической системы к следующей президентской кампании. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава научного совета Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков. По его оценке, в этот период наверняка будет много интриг, связанных с возможным появлением как новых лидеров, так и политических партий.

«Началась подготовка к новому электоральному циклу. Понятно, что суетятся политики и эксперты, идут прогнозы от ласковых до брутальных и даже катастрофических для партий, для системы и так далее… Мне кажется, что большинство оценок скороспелые», – отметил Чеснаков, выступая сегодня на «круглом столе» в Москве.

Как считает политолог, речь идет о подготовке «гораздо более долгосрочной реальности». «Госдума, выбранная в 2026 году, будет работать, если ничего не случится, ещё пять лет до 2031 года. А выборы, которые мы сейчас уже наблюдаем в приближении в сентябре, это некий пролог к этой думской кампании и большой пятилетке с 26-го по 31-й год. Вот этот горизонт, мне кажется, правильно учитывать при выстраивании основы сценарного контура и так далее. Безусловно, выборы в ЕДГ (единый день голосования) нужно воспринимать как начало этого электорального цикла, но в то же время и как завершающий цикл после президентских выборов», – отметил он.

Чеснаков полагает, что будущая политическая стратегия оформится летом 2025 года перед выборами в Госдуму. «Нулевой этап – это выборы в ЕДГ 2024 года, первый этап – это выборы в сентябре 2025-го. Очевидно, что мы здесь будем иметь очень важный такой фактор – будет зафиксирована рамка и часть повестки, протестированы инструменты, зафиксированы позиции избирателей… Напомню, что за год до выборов в Госдуму 2021 года никто не предсказывал появления в парламенте новой фракции», – уточнил он.

«Интриги будут. Потому что те, кто организует выборы, и те, кто занят сценированием кампаний, довольно опытные люди – хорошо понимают, что изменились некоторые смысловые рамки, СВО… То, что президент говорил в послании, нужно учитывать с точки зрения обеспечения социально-экономической, кадровой повестки, работы новых механизмов, которые были выстроены за последние восемь лет. Это и школа губернаторов, и «Россия – страна возможностей», волонтерские проекты и так далее. Все они, безусловно, начинают конвертироваться. И вот первые ласточки уже пошли – участники этих проектов приходят в политику. Сейчас вот говорили о кадровом резерве для участников СВО, волонтеров. Поэтому я ожидаю, что как раз выборы 8 сентября этого года откроют начальный этап, появятся новые персоналии, новые интересные смыслы, и новые интересные интриги», – пояснил Чеснаков.

Кроме того, политолог обратил внимание, что политическая и партийная системы в России «довольно гибкие». «У нас может быть как трехпартийное представительство в Госдуме, так и шестипартийное. На самом деле, у системы есть возможность гибкого перестраивания её под те нужды, которые будут возникать в какой-то определенный момент времени… Есть четыре линии, по которым партии могли бы разделяться – стабильность, развитие, защита и забота. У нас есть партия стабильности и партия катастроф, которая на сегодняшний день не представлена, это внесистемная или антисистемная оппозиция. Есть партия «собеса» или заботы и партия «безразличия», которые на одной линии находятся, есть партия «прогресса» и «регресса». Но опять же, у нас есть возможность в связи с развитием СВО поработать над партией, условно говоря, «защитников» и партии тех, кто готов к капитуляции, – такие люди тоже есть, как показывают социологи. Вопрос только в том, что партия «Единая Россия», если брать по этим позитивным сторонам, «сжирает» всё», – подчеркнул он.

«Одна партия у нас полновесная, настоящая партия по многим параметрам, как таковая. К ней претензии, что она иногда излишне консервативна, то есть – не бросается в бой. Но так, наверное, и должна вести себя партия власти, правящая партия. Она не должна ввязываться во все какие-то мелкие интриги, которые ей навязываются. А вот другие партии ещё не до конца выбрали вот ту самую нишу, и поэтому выглядят как недопартии при всем том, что они представлены в Госдуме», – заключил Чеснаков.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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