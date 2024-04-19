Китайское машиностроение прет на нас танком: Россия остается экономически безоружна

Россия подверглась мощной экспансии со стороны китайского машиностроения на фоне очень странных отечественных экономических парадоксов: руководство страны много говорит о необходимости поддержки собственного производства, однако налоговая нагрузка на промышленные несырьевые предприятия растет, а на сырьевые – снижается. В результате – китайским компаниям удалось потеснить даже знаменитый «КамАЗ», несмотря на серьезные проблемы с техническим обслуживанием и поставками запчастей для техники из КНР.

И что, это нормально? – задались вопросом участники Совета Торгово-Промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Как было заявлено 18 апреля на выездном расширенном заседании Совета в городе Великие Луки, промышленной столице Псковской области, теперь на каждом российском заводе только и разговоров, что о «китайском нашествии».

Председатель Совета, известный промышленник Константин Бабкин сравнил темпы роста производства и ВВП на примере современных России, Китая и РСФСР за 1990 год и сделал вывод, что сырьевая направленность экономики всё больше тормозит развитие отечественной промышленности.

Константин Бабкин. Фото пресс-службы Совета ТПП РФ

«Когда в 1980-е совершали перестройку, то говорили, что советское хозяйство неэффективно, но после реформ мы стали развиваться медленнее. В СССР в среднем экономика росла по 10% в год. Президент РФ говорит, что надо добиваться экономической независимости, развивать несырьевые производства, но те, кто обеспечивают у нас налоговую политику, делают все наоборот, и даже как в 90-е годы», – констатировал Бабкин.

Промышленник обратил внимание на странный момент: в 2023 году по сравнению с 2022-м налоговая нагрузка на несырьевые предприятия увеличилась: НДС на 11%, НДФЛ на 12%, налог на прибыль на 23%, а также за счет сборов «Платона», роста ставок по акцизам, водного налога и тп, а на сырьевые компании – снизилась.

В то же время, как подчеркнул экономист Владимир Гамза, импортозависимость для России остается большой проблемой, которая остается крайне актуальной для таких отраслей, как фармацевтика, потребительские товары и машиностроение.

Гендиректор великолукского предприятия «Подъемные машины» Николай Сидоренков со своей стороны обратил внимание, что за 2022-2023 годах рынок грузовиков в России вырос с 84 тыс. до 143 тыс. единиц. Однако основной рост был обеспечен за счет импорта китайских машин, чья доля увеличилась до 60%. В это же время существенно сократились продажи российских брендов. Та же ситуация наблюдается в отношении крановой техники. При этом остаются вопросы, связанные с качеством продукции – китайцы не стремятся открывать в РФ сервисные центры или обеспечивать достаточный объем поставок запасных частей. Да и требования к безопасности в отношении китайской спецтехники ниже и не соответствуют российским регламентам.

Участники дискуссии пришли к однозначному выводу: российский рынок мог быть заполнен отечественной продукцией во многих нишах, в том числе в машиностроительной отрасли, которая способна производить собственную технику и её основные узлы комплектующие, в том числе тормозные системы и оси для прицепов, шасси для подъемников, гидронасосы для манипуляторов и тп.

«Можно было бы заработать деньги, создавать рабочие места, но этого не делается – не потому, что кадров у нас нет. С помощью современных технологий и роботизации можно повысить производительность труда, если это будет выгодно, но сейчас просто невыгодно. Сравниваем условия: в Китае 20% налогов берут, а тут 47%, там кредит 0,05%, а у нас 20%, там экспортная поддержка до 65%, а у нас 0», – подчеркнул Константин Бабкин, пояснив, чем вооружен китайский «экономический танк».

При этом промышленник выразил уверенность, что Россия тоже способна «вооружить» свою экономику, для этого нужно изменить налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику, предоставить предприятиям-производителям льготы, аналогичные действующим в IТ-секторе, защитить рынок с помощью технического регулирования, способствовать притоку кадров на предприятия. Тем не менее, получатся, что пока вместо одной технологической зависимости – от Запада, Россия просто впадает в другую – от Востока.

Стоит отметить, что на текущей неделе серьезные опасения об экспансии иностранного автопрома высказали также в верхней палате российского парламента. В частности, как заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евтифеев, в денежном выражении порядка 90% рынка контролируются зарубежными производителями легковых автомобилей, что грозит обернуться для России окончательной потерей технологического суверенитета в автопроме и сокращением рабочих мест на отечественных заводах.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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