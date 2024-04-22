«Ромир» выяснил отношение россиян к китайским автомобилям

Россияне скептически относятся к китайским автомобилям, несмотря на мощную экспансию машиностроительных компаний КНР, которым удалось добиться за два года увеличения продаж в 7,3 раза после ухода из РФ западного автопрома.

Как отмечается в итогах исследования холдинга «Ромир», знание китайских марок и доверие к ним до сих пор отстает от аналогичных показателей для европейских, японских и корейских конкурентов, что создает барьеры к приобретению.

Как следует из результатов опроса, китайские бренды воспринимаются в массовом сознании единообразно, несмотря на радикальные отличия в модельных рядах. Даже премиальные авто не имеют значимо дифференцированного восприятия.

Основная причина, почему россияне не считают китайские автомобили надежными, вероятно, кроется в отсутствии опыта долгосрочной эксплуатации. Именно этот факт становится и главным барьером к покупке китайских автомобилей, в чем признались 39% респондентов. Более четверти опрошенных (27%) также заявили о неуверенности в долгосрочной работе официальных дилеров китайских марок авто. Еще четверть (26%) сомневаются в качестве изготовления кузова – деталей и лакокрасочного покрытия. Каждый четвертый (25%) участник опроса опасается низкой ликвидности китайских авто на вторичном рынке, отмечает «Ромир».

Напомним, ранее в Совете Федерации высказали серьезную озабоченность по поводу экспансии иностранного автопрома. Как заявил сенатор Иван Евтифеев, порядка 90% российского рынка автомобилей в денежном выражении уже контролируется зарубежными компаниями, что грозит обернуться окончательной потерей технологического суверенитета в автопроме и сокращением рабочих мест на отечественных заводах. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко признала, что проблема есть и дала поручение комитету разработать комплекс мер по защите внутреннего рынка автомобилей, включая поэтапное существенное повышение утилизационного сбора. «Надо продолжать поддерживать, в первую очередь, своего автопроизводителя, иначе мы все сядем на иностранные автомобили, а потом… понятно, что может быть потом», – подчеркнула она.

Опрос проводился методом онлайн-интервью на базе Единой панели данных РОМИР в январе-феврале 2024 года. Общий объем выборки – 1600 интервью. Выборка репрезентирует структуру жителей РФ по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населенных пунктов с населением свыше 100 тыс. жителей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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