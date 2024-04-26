РФС назвал ориентировочные сроки возвращения сборной России на международные турниры

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности национальной команды в период санкций. Как говорится в сообщении союза, сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.

«Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го», – уточнили в РФС.

В части решений по игровой практике в концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. При этом необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА. Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

В конце 2023 года исполком РФС единогласно высказался о бессмысленности перехода в Азиатскую конфедерацию без гарантий ФИФА.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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