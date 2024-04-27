Хорошая динамика и консервативный подход: Путин допустил рост ВВП по итогам года выше 3%

Экономика России в 2024 году может вырасти более чем на 3% на фоне превышения прогнозных показателей в январе и феврале. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По его оценке, ожидается также рост доходов бюджета в ближайшие шесть лет, однако к его планированию следует сохранить консервативный подход.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», – отметил Путин.

В этой связи глава государства обратил внимание на динамику ВВП за первые два месяца этого года. «Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, да и некоторых экспертов. За январь-февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении. Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика все равно хорошая», – пояснил он.

При этом глава государства обратил внимание, что «поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается» на росте доходов федерального бюджета. «Его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит (бюджета), – он меньше становится. И можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всём шестилетнем горизонте», – уточнил Путин.

«Вместе с тем, конечно, я считаю, нужно на этот период сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета, концентрировать его основные расходы на тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры. Именно в этом ключе предлагаю сегодня, в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трёхлетку, а также, как и договаривались, долгосрочный финансовый план до 2030 года», – заключил Путин.

Ранее в правительстве РФ при рассмотрении прогнозного плана развития говорили о возможном росте экономики по итогам года на 2,8%. В прошлом году ВВП повысился на 3,6%.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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