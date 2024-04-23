В правительстве РФ запланировали снижение экономического роста

Российская экономика динамично развивается, вопреки беспрецедентному внешнему давлению. Об этом заявил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, в феврале рост валового внутреннего продукта ускорился до 7,7%, но по итогам 2024 года, как прозвучало на заседании кабинета министров, показатели будут существенно меньше.

«Вопреки усиливающемуся давлению российская экономика уверенно адаптируется к внешним вызовам, трансформируется, исходя из собственных национальных задач, наращивает внутреннее производство. Расширилось производство в добывающей и обрабатывающей сферах. Укрепляется потребительская активность <…> Такая динамика в целом положительно отражается и на показателях федерального бюджета», – сообщил глава правительства.

По его словам, по итогам первого квартала доходы выросли более чем на 50% относительно уровня соответствующего периода прошлого года. «Это открывает дополнительные возможности для реализации значимых для государства проектов», – пояснил он.

Говоря о перспективах, Мишустин подчеркнул, что в следующие три года предстоит решить ряд системных вопросов, прежде всего тех, о которых глава государства говорил в своём послании. «Нужно запустить новые национальные проекты, обеспечить продолжение поступательного движения страны к национальным целям», – уточнил премьер-министр.

«Разработанный базовый вариант прогноза предполагает, что в следующие три года рост ВВП составит порядка 2,3-2,4% в год. Это будет обеспечено увеличением внутреннего спроса», – отметил глава правительства.

В прошлом году рост отечественной экономики составил 3,6%. Как уточнил министр экономического развития РФ Максим Решетников, с учётом текущей динамики ожидается повышение ВВП в 2024 году на 2,8%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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