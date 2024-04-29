В Авдеевке обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток

Следственный комитет России намерен расследовать факт обнаружения в Авдеевке в Донецкой народной республике захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В СКР заверили, что установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений.
Авдеевка долгое время находилась под контролем киевского режима. Министерство обороны РФ сообщило об освобождении этого населенного пункта в середине февраля 2024 года.
Москва, Елена Володина
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