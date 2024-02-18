Шойгу доложил Путину о взятии под контроль Авдеевки

Группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева полностью взяла под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике. Об этом глава Минобороны Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих», – говорится в сообщении.

В Министерстве обороны отметили, что только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть город, бросив при этом вооружение и военную технику. В настоящее время проводится окончательная зачистка Авдеевки от боевиков ВСУ и блокирование украинских подразделений, «оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате».

«Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города», – добавили в Минобороны.

По информации ведомства, Авдеевка представляла собой мощный оборонительный узел вооруженных сил Украины. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что войска группировки войск «Центр» «продолжают наступательные действия по дальнейшему освобождению Донецкой Народной Республики от украинских националистов».

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских военнослужащих «с важной победой», сообщается на сайте Кремля.

Глава государства направил телеграмму в адрес командующего группировкой войск «Центр» Андрею Мордвичеву, в котором объявил благодарность всем подразделениям за освобождение Авдеевки. «За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!», – сказано в телеграмме, опубликованной Минобороны.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский ночью 17 февраля заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих». По его словам, армия переходит к обороне «на более выгодных рубежах».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал данное решение правильным, объяснив отступление из Авдеевки необходимостью «спасти жизни украинцев».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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