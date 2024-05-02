Последний аргумент, чтобы украсть российские активы – политолог о причинах резолюции Европарламента по выборам президента РФ

Непризнание итогов президентских выборов в России спустя полтора месяца после голосования является последним аргументом для легитимизации воровства арестованных Западом российских активов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов сегодня на «круглом столе» в Москве. По его мнению, именно поэтому соответствующая рекомендация Европарламента к странам Евросоюза появилась только сейчас.

«Сейчас идет широкая дискуссия на Западе, как же им все-таки наложить руку на наши активы, которые они арестовали под предлогом начала СВО, – более $300 млрд, нормальные деньги. Они не могут найти какого-то последнего аргумента, который позволил бы им таким воровским методом просто украсть наши активы, причем – не только государственные, кстати сказать, в том числе и активы российских граждан. И они рассматривают эту угрозу непризнания выборов президента (России) как последний аргумент, чтобы спокойно взять эти деньги и украсть… Я это по-другому просто не вижу», – пояснил Мартынов.

При этом политолог обратил внимание, что на Западе развернулись соревнования за право быть оператором арестованных российских средств. «С точки зрения политического акта или какого-то обстоятельства, которое может повредить нашим международным отношениям? Наши отношения с Западом настолько сегодня низки, что там уже портить уже нечего, а весь остальной мир наоборот, на это смотрит с надеждой, что кто-то сумел противостоять и сделать по-своему», – подчеркнул эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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