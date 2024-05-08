Заморозки в День Победы: в московском регионе объявлено новое погодное предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий в ночь на 9 мая и утро Дня Победы. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидаются заморозки до -6 градусов.

Telegram: ВИДЕО

В настоящее время в столице снегопад с порывистым ветром при температуре воздуха чуть выше нулевой отметки. Согласно данным синоптиков, порывы ветра возможны до 20 метров в секунду. Это продлится ориентировочно до 21:00.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, холодная погода ожидается в течение всех предстоящих выходных дней. Потепление возможно в середине мая.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube