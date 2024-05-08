Послы ЕС одобрили изъятие доходов от российских активов

Послы всех стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России для финансирования поставок оружия киевскому режиму. Для вступления в силу это решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.

Еврокомиссия намерена собрать таким образом до 3 млрд евро в 2024 году. Первые поступления Еврокомиссия ожидает в июле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Планируется, что 90% этих средств будут направлены на закупки оружия для Киева, а 10% – пойдут на инвестиции в ВПК стран ЕС.

Накануне исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн заявила, что решение о конфискации замороженных российских активов примут через несколько недель. Она сообщила возможные детали присвоения Евросоюзом доходов от российских активов – Еврокомиссия получит порядка 87-89% от их чистой прибыли после уплаты бельгийских налогов.

Напомним, в феврале 2022 года страны Запада заморозили порядка 300 млрд евро российских валютных активов. В Евросоюзе осталось около 208 млрд евро, в основном, на счетах Euroclear.

Брюссель, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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