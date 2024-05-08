российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 мая 2024, 18:06 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Послы ЕС одобрили изъятие доходов от российских активов

Фото: ec.europa.eu

Послы всех стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России для финансирования поставок оружия киевскому режиму. Для вступления в силу это решение должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.

Еврокомиссия намерена собрать таким образом до 3 млрд евро в 2024 году. Первые поступления Еврокомиссия ожидает в июле, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Планируется, что 90% этих средств будут направлены на закупки оружия для Киева, а 10% – пойдут на инвестиции в ВПК стран ЕС.

Накануне исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн заявила, что решение о конфискации замороженных российских активов примут через несколько недель. Она сообщила возможные детали присвоения Евросоюзом доходов от российских активов – Еврокомиссия получит порядка 87-89% от их чистой прибыли после уплаты бельгийских налогов.

Напомним, в феврале 2022 года страны Запада заморозили порядка 300 млрд евро российских валютных активов. В Евросоюзе осталось около 208 млрд евро, в основном, на счетах Euroclear.

Брюссель, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

ЕС подготовил 14-й пакет санкций против России / Euroclear заработал 1,6 млрд евро на заблокированных российских активах / Россия нашла применение миллиардам накопленных в Индии рупий / США ввели санкции, ВС РФ отбили Бердычи и Семеновку, Лондон разрешил Киеву пускать свои ракеты в РФ – большие итоги недели от РИА «Новый День» / В Финляндии трех россиян подозревают в попытке обхода санкций / «Опасаются возмездия»: в G7 перестали обсуждать полную конфискацию активов РФ / Последний аргумент, чтобы украсть российские активы – политолог о причинах резолюции Европарламента по выборам президента РФ / США ввели санкции против России за применение химоружия на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России,