Дождливая жара: в московском регионе сохранится «душная» погодная аномалия

В ближайшие дни в московском регионе сохранится жаркая погода, которую будут «освежать» кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму на 1-3 градуса.

Во вторник, 4 июня, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременный. Местами возможна гроза. Ночью в Москве 12...14°, по области 12...17°. Днем в столице до 25°, в Подмосковье – до 26°. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В среду, 5 июня, также прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в Москве – до 15°, по области – до16°. Днем в Подмосковье местами вероятен кратковременный дождь и гроза и до 29°.

В четверг, 6 июня, вновь возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ночью до 17°, днем – до 28°.

В пятницу, 7 июня, местами опять прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ночью 12...17°. Днем 23...28°.

Москва, Елена Володина

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