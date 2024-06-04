В Москве начинается прощание с профессором Чилингаровым

В Москве сегодня пройдет прощание с выдающимся исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Как сообщает «Новый День», отпевание и панихида начнутся в 09.00 по мск в Храме Христа Спасителя, гроб с профессором уже доставлен на место. Похороны назначены на 12 часов по мск.

Напомним, что Артур Чилингаров скончался 1 июня, ему было 84 года. Причина смерти – хроническая болезнь.

Как сообщают «Известия», в Российском государственном музее Арктики и Антарктики кончину Чилингарова назвали большой потерей для научного сообщества.

Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров являлся президентом Государственной полярной академии (ликвидирована в 2015 году в связи с присоединением к Гидрометеорологическому университету), президентом Ассоциации полярников. Он удостоен множества званий, в том числе Героя Советского Союза и Героя РФ, заслуженный метеоролог Российской Федерации и заслуженный географ Российской Федерации.

Чилингаров стал первопроходцем в исследовании Арктики и Антарктики, руководил несколькими экспедициями и внес значимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube