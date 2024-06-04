СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием

Технический сбой в работе СДЭК, продлившийся несколько дней, был вызван внешним воздействием. «На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных», – рассказали «Известиям» в пресс-службе СДЭКа.

При этом уточняется, что работоспособность большей части клиентских сервисов в настоящее время восстановлена. Одна

Напомним, о том, что произошел технический сбой, клиенты узнали 27 мая. Отправка и получение отправлений стали невозможны. К 1 июня 2024 года движение посылок возибновилось, однако некоторые компании отмечают, что восстановить отправления посылко для юридических лиц пока затруднительно. У многих также не работает интеграция приложения в сайты, которые занимаются продажами тех или иных товаров.

По многочисленным версиям айтишников, причиной сбоя в работе СДЭКа стало шифрование данных компании.

Москва, Елена Васильева

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