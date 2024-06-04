Возможен град: в Москве объявлено экстренное погодное предупреждение

В Москве объявлено экстренное штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в ближайшие часы в мегаполисе возможны ливневый дождь и гроза с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

В отдельных районах прогнозируется град. Ненастье в столице прогнозируется до 21 часа.

Штормовое предупреждение касается также Московской области, где непогода ожидается в период до 22 часов.

Москва, Елена Володина

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