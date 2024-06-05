В Москве снова объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение о резком ухудшении погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в течение дня до 22 часов местами ожидается ливневый дождь, гроза.
Согласно прогнозу синоптиков, при грозе возможны порывы ветра 15-17 метров в секунду. В отдельных районах вероятен град.
Аналогичное погодное предупреждение действует также в Московской области.
Москва, Елена Володина
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