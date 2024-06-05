McDonald's потерял в Европе эксклюзивные права на куриный «БигМак»

В Европейском союзе компания McDonald's лишилась эксклюзивного права на товарный знак на куриные версии знаменитых гамбургеров «БигМак». Такое решение принял суд ЕС в Люксембурге.

Как пишет Bloomberg, компания не смогла уточнить степень использования товарного знака в отношении специального BigMac. При этом маркировка в отношении бургера с говядиной сохранена.

Как отмечается, судебные тяжбы за право на товарный знак BigMac между McDonald's и ирландской сетью быстрого питания Supermac's продолжались с 2019 года.

Люксембург, Елена Володина

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