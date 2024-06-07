Зона дождей уйдёт: москвичам обещают выходные без осадков

В предстоящие выходные дни в столичном регионе осадки не ожидаются. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, зона дождей отступит: вероятность дождей будет небольшой, хотя они и не исключаются совсем, аномалия температуры не превысит 2°.

В субботу, 8 июня, преимущественно без осадков. Ночью в до 14°, днем – до 25°. В воскресенье, 9 июня, ожидается похожая погода.

Как отмечают синоптики, в начале следующей недели с приближением нового циклона с запада вновь прогнозируются дожди, на 3 градуса повысятся дневные показания термометров.

Москва, Елена Володина

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