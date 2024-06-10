Грозовая погода в Москве затянется до четверга: в столичном регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, сегодня до 21:00 ожидается кратковременный дождь и гроза.

Как отмечается, местами возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, причиной такой погоды станет влияние атмосферного фронта с волнами, которое затянется до четверга. 11-13 июня ожидается преобладание облачной погоды с кратковременными дождями, местами сильными, грозой, усилением ветра при грозе до 17 м/с, возможно с градом.

Ожидаемое количество осадков за период 11-13 июня в Москве и Московской области 40-70 мм, что составляет от 50 до 90% от месячной нормы. При этом будет очень тепло, показания термометров будут на 4 градуса превышать норму этих дней июня, – уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Елена Володина

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