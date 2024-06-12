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Среда, 12 июня 2024, 17:35 мск

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Завтра на Москву обрушится сильная гроза: объявлено погодное предупреждение

В московском регионе вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, завтра, 13 июня, ожидается сильный дождь и гроза при порывистом ветре до 17 м/с.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки могут оказаться очень обильными – до 70 мм, что составляет почти 90% месячной нормы.

В МЧС рекомендуют во время ненастья соблюдать повышенную осторожность, в том числе при управлении автомобилем. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Елена Володина

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