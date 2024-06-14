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Пятница, 14 июня 2024, 14:34 мск

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В Москве опять объявлено грозовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с возможным ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, в ближайшие часы ожидается сильный дождь и гроза с усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду.

В МЧС рекомендуют во время ненастья соблюдать повышенную осторожность, в том числе при управлении автомобилем. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москва, Елена Володина

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