«Война приобретает духовно-интеллектуальный характер…» Западный либерализм элиты ещё тормозит патриотичное развитие России

В России в процессе наполнения патриотизма конкретным содержанием ещё «конь не валялся» на фоне доминирования западной либеральной идеологии последние 30 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал философ, директор Высшей политической школы при РГГУ Александр Дугин. При этом эксперт отметил, что позитивные тенденции уже наблюдаются – власть постепенно перестает поощрять либеральные идеи элиты.

«Изменения не столько в общественном сознании, сколько в установках власти. Наше общество патриотично и патриархально, поэтому оно считывает то, что хочет отец. И наш общий отец изменил патер. От чего патриотизм? Вот он изменил градусов на 20 свой курс, и это считано народом. Конечно, это отражает взгляды людей, но в гораздо большей степени, диспозитивы ориентации элит и власти. То есть, власть стала благодаря СВО, в силу обострения отношений с Западом, больше внимания уделять реальному суверенитету и не поощрять те космополитические тенденции, которые, безусловно, власть поощряла», – пояснил Дугин, выступая накануне на «круглом столе» в Москве.

Профессор в качестве примера обратил внимание на 1990-е годы, когда народ был патриотичен, а власть либеральна. «Вся власть, вся элита без единого исключения была на стороне космополитического либерального комфортистского настроя. Народ – 72% считали Россию самостоятельной цивилизацией, а элита – 23% – мы считаем ее европейской страной. И ничего в измерении этого глубинного народа не изменилось. А вот в отношении элит за эти путинские годы очень медленно, а потом за годы СВО очень быстро изменился курс. Поэтому, действительно, когда Владимир Владимирович говорит, что патриотизм является идеологией или некой идеей, которая объединяет страну, это он говорил с самого начала – 24 года назад, но очень терпимо относился, с точки зрения: а в общем сами решайте – хотите деньги там храните, хотите поезжайте туда», – отметил он.

«Сейчас сама ситуация подходит к тому, что выбор более жесткий… Патриотизм в нашем обществе, в народе, государстве, в элите приобрел более фиксированное, отчетливое понимание: ты за наших или ты за кого?.. То есть, быть в такой ситуации, когда страна воюет, когда мы теряем своих близких людей, когда необходимо собраться, чтобы победить, в этой ситуации думать о себе с точки зрения русской этики – это просто предательство, это грех, моральное преступление… Это фундаментальное изменение этих двух лет», – уточнил философ.

Как полагает Дугин, по уровню патриотизма «мы достигли пикового значения». «Мы сейчас принципиально видим мобилизованное патриотически ориентированное общество, готовое принять идеологию патриотизма… В отношении СВО все общество находится в состоянии принципиального консенсуса… Грань между своими и чужими обострилась очень четко. Патриотизм приобрел очень контрастное выражение, стал содержательным в политическом смысле», – сказал он.

По словам философа, процесс наполнения патриотизма конкретикой стопорится засилием западного либерализма, в том числе, в историческом просвещении. «В истории заложено будущее. Это ни в коей мере не о прошлом, это о логике бытия народа, общества, государства, державы, цивилизации… Историческое просвещение – это актуализация нашей идентичности, а тут у нас всё запущено – что с ценностями, что с историческим просвещением, потому что до последнего момента в гуманитарной сфере, в настроениях элит, даже в нашей нормативной базе доминировали либерально-западнические модели. И вдруг – раз! – и мы оказываемся в войне с той цивилизацией, которую мы так усердно копировали последние 30 лет», – констатировал Дугин.

«Возникают новые вопросы. Не просто подражать или нет Западу, а из чего черпать истоки и ресурсы нашего суверенитета? Какие аспекты нашей культуры и нашего общества могут сделать нас по-настоящему самостоятельными перед лицом вызовов, которые нам, прежде всего, со стороны Запада, но не только с Запада исходят? Вопросы, не ставившиеся все эти 30 лет о фундаментальном содержании нашей политики, общества, пути в истории, все эти вещи этого глубокого метафизического патриотизма, они сейчас всплывают… Модус не о том, когда это кончится, а как победить», – уточнил философ.

Кроме того, Дугин обратил внимание ещё на одну сферу, которую «пока еще не раскупорили». «Война приобретает духовно-интеллектуальный характер. И здесь конь не валялся, потому что у нас все представления о самих себе почерпнуты с советского, а потом еще и с западного, либерального подхода. Это совершенно негодный инструментарий для описания и для формулировки патриотической идеи. Лишь фрагменты можно из советского прошлого взять, а уж точно оно на все вопросы не отвечает», – подчеркнул он.

«Мы стоим перед новыми вызовами именно сейчас, когда патриотизм меняет свою природу – от прямолинейного он становится глубинным. И в этом направлении нужно думать. И такое общество нужно предвосхищать, конструировать и быть к нему готовым, увидеть и заметить изменения в этой тонкой сфере, которую можно с помощью социологических методов схватить. Но для этого должна быть русская социология. И изучать мы должны не просто общество, а русское общество как специальный объект со своей собственной идентичностью», – заключил Дугин.

Москва, Мария Соколова

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