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Пятница, 14 июня 2024, 17:20 мск

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Солнечная жара: москвичам обещают выходные почти без дождя

В предстоящие выходные в московском регионе возможны только кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в целом погода, благодаря антициклону, будет вполне комфортной, значения средней суточной температуры будут превышать норму на 4°.

Как отмечают синоптики, в субботу, 15 июня, ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Днем по области местами вероятен небольшой кратковременный дождь. В Москве 25...27°, в Подмосковье – 22...27°. Похожая погода и в воскресенье, 16 июля.

В начале следующей недели снова возможны обильные осадки.

Москва, Елена Володина

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