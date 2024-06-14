«Будущее не только страны…» Русский код способен завоевать весь мир

Русская идея является реальным будущим не только для России, но и всего мира, считает народный артист РФ, глава студии «ВоенФильм» Игорь Угольников. По его словам, международное сообщество уже в большей степени относится с доверием к России, чем ранее – наметилась тенденция к всеобщему патриотизму.

«Истинный патриотизм, тем более, системный, должен быть основан на культурных ценностях, на русском коде, на некой позиции, которая формируется, прежде всего, в семье… Меня потрясло, как люди (в Брестской крепости в 1941 году) принимали решение в самый сложный момент своей жизни… Кто-то сдавался в плен, кто-то, чтобы прекратить свои страдания, вставал в полный рост и принимал пулю в грудь. А кто-то оставался до конца… Что меня потрясло – оказывается, твое единственное решение приближает Великую Победу 9 мая 1945 года. Только таких решений должно быть много. Вот тогда срабатывал тот самый системный патриотизм людей», – отметил Угольников, выступая накануне на «круглом столе» в Москве.

Как считает артист, такое отношение к жизни в принципе характерно русским во все времена. «Тогда (в Великую отечественную войну) системный патриотизм 100% работал. И системный патриотизм работал в 1914 году, когда 1 августа государь выступил на балконе Зимнего дворца и сказал, что верные союзническому долгу мы должны обязательно выступить с союзниками… И началась с этого, по сути, Первая мировая (война). Хотя она началась намного раньше, когда против России воевал весь Запад. Вот тогда системный патриотизм работал, по Невскому проспекту носили военных людей на руках, неважно, офицеров или солдат. Потому что вот они, те самые люди, которые верные союзническому долгу должны были защитить не Россию, весь мир. Тогда люди себя ощущали спасителями мира. И сейчас русская идея, русский код – это будущее не только страны, но и всего мира», – пояснил он.

«Мы должны сейчас понимать, в чем будет наша победа… не завтра, не послезавтра, а какая она должна быть? Победа нашего мировоззрения, чтобы наши дети и внуки понимали, ради чего всё делается и не задавали глупых вопросов, а тоже стремились к этому – что такое должна быть наша победа… Когда мои коллеги сейчас делают фильмы, в том числе, патриотические, я понимаю, что у них неправильный, недостоверный, неэмоциональный подход отворачивает молодых людей от военного кино, и мы теряем доверие. И каждым новым фильмом приходится это доверие мучительно возвращать», – констатировал Угольников.

По его оценке, отечественный кинематограф пока идет по пути развлекательного «Голливуда», а не создания смыслов. «Самое кассовое кино – это сказки. Наверное, этот этап надо пройти, чтобы привлечь зрителя, вернуться к сказочности нашего миромышления. Но эти сказки, а их снимается очень много – сейчас снимается около 50 сказок и тратятся большие бюджеты, думается, что этот период очень хорош. Потому что от сказок потихонечку зритель перейдет к смыслам и захочет себя видеть в этих сказках, героем этих сказок, значит – перед ним надо ставить современные условия игры», – уточнил он.

«Военно-патриотическое кино пока не в чести. К тому есть еще причины, что не всегда это кино выдержано в должной достоверности и эмоциональности. Но именно тот период, который мы сейчас проходим, очень важен. Что удивительно, у зрителя начинается тяга к небольшим драматическим фильмам, когда хочется посмотреть за своим современником, как он думает, мыслит. Но стереотипы все равно срабатывают, которые насаждаются через Интернет молодым людям. От этих стереотипов пока еще зритель не может отойти. Надо ему, извините, это даже навязывать. Пройдет какое-то время, и он к этому привыкнет», – отметил Угольников.

«Было потрясающее сообщение, когда была история с «голой вечеринкой» или чем-то ещё… вдруг я увидел по телевидению, как один из наших солдат СВО сказал – ладно, мы для того здесь и сражаемся, чтобы у вас там ничего не менялось… В любом случае, выбор человека должен быть и у кинематографиста, который снимает кино, но если он ставит перед собой задачу и задает вопрос: а для чего я это делаю, что хочу сказать зрителю?» – заключил Угольников.

Москва, Мария Соколова

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